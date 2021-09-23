Teknoloji üretiminde "karbon nötr" hedefi

Siemens, Türkiye'deki 165’inci yılı dolayısıyla dijital zirve düzenledi.



‘Karbon nötr’ hedefiyle düzenlenen etkinlik kapsamında her bir katılımcı için fidan bağışında bulunuldu. Yapılan fidan bağışı ile Ege Orman Vakfı işbirliğiyle Siemens Türkiye Hatıra Ormanı oluşturulacak.

"GELECEK İÇİN BUGÜNÜ DÖNÜŞTÜRME"



Dijital Zirve'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, "165 yılda ülkemizde ve dünyada birçok değişime tanıklık ettik. Bu başarımızın ardında elbette çok sayıda neden var. Bu nedenlerden en önemlisi, ‘Gelecek için Bugünü Dönüştürme’ yaklaşımımız. Bu doğrultuda ilerlerken en önemli desteği teknolojiden alıyoruz. Yeni stratejimiz DEGREE ise sürdürülebilirlik üzerine inşa edildi" diye konuştu.



"YENİ BÜYÜME STRATEJİMİZLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAĞIMIZI NETLEŞTİRDİK"



Şirketin yeni büyüme stratejisi kapsamında hayata geçirdiği DEGREE çerçevesi karbondan arındırma, etik, yönetişim, kaynak verimliliği, eşitlik ve istihdam edilebilirlik olmak üzere 6 önceliği kapsıyor. Yeni büyüme stratejileriyle sürdürülebilirlik odağını netleştirdiklerini aktaran Gelis, “DEGREE aynı zamanda çok sayıda farklı hedefler içeriyor.

Örneğin şirkette çalışanların uzun vadeli istihdamını güvence altına almak; kapsayıcılığı, saygıyı ve eşit muameleyi teşvik etmek gibi. Bu kapsamda tüm çalışanlarımız için eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz. Dijital teknolojiler kadınların iş dünyasına katılımı için fırsat da sunuyor" dedi.



Gelis, dünyada ve ülkemizde meydana gelen orman yangınları, sel, kuraklık gibi doğal afetlere de dikkat çekerek, “Yalnızca bu tür felaketler yaşandığında harekete geçmek çözüm değil. Bunları engelleyecek, doğaya saygılı ve doğru uygulamalara uzun vadeli bir bağlılık gerekli. Bizden sonraki nesillere bir enkaz değil, yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız” dedi.

"HER GÜN 860 BİN KİŞİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME EKİPMANLARINI KULLANIYOR"



Siemens Healthineers Teknolojiden Sorumlu Başkanı Dr. Peter Schardt ise şunları söyledi:



“Siemens ve Siemens Healthineers olarak, Türk sağlık sisteminin altyapısını oluşturan önemli bir ortak olduk. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ne ilk röntgen cihazlarını sağlayarak 1924’te kurduk. Türkiye'de ilk PET-MR sistemini kurduk. Bunlar gibi pek çok ilke imza attık. Bugün, Covid-19 pandemisi ve Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılan testleri de göz önünde bulundurarak, Türkiye’de her gün yaklaşık 860 bin kişi tıbbi görüntüleme ekipmanlarımız ve laboratuvar testlerimizden faydalanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvar teşhisi gibi altyapıları da dahil olmak üzere yeni Şehir Hastaneleri inşa etmeyi amaçlayan yakın tarihli bir kamu özel ortaklığı girişimine katıldık. Şimdi Ankara Şehir Hastanesi Avrupa'nın en büyük multidisipliner, Türkiye'nin ise ilk tam dijitalleştirilmiş laboratuvarına ev sahipliği yapıyor. Hastanenin açılışından bu yana 100 milyonun üzerinde test yapıldı. Türk sağlık sisteminde iz bırakan ortaklıkları kurmaya devam edeceğiz."

