Teknolojideki düşüş kripto piyasasını sarsıyor: Riskli varlıklar için büyük bir tehdit

Hedge fonu Lekker Capital’in kurucusu Quinn Thompson, enflasyon verilerinin Fed’i faiz indirimlerinden uzaklaştırdığını belirterek, riskli varlıklarda temkinli olunması gerektiğini söylüyor. Ancak Thompson, Bitcoin’in Mart ayı sonuna kadar 70.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Kripto para piyasasında son haftalarda görülen satış dalgası, makroekonomik belirsizliklerle birleşerek derinleşiyor. Nasdaq’taki sert düşüşler ve risk iştahındaki azalma, dijital varlıkları da olumsuz etkiliyor. Hedge fonu Lekker Capital’in kurucusu Quinn Thompson, sıcak enflasyon verileri ve enflasyon beklentilerindeki istikrarsızlaşmanın riskli varlıklar için güçlü bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

NASDAQ'TAKİ SERT DÜŞÜŞ KRİPTOYU DA VURDU

Ocak ayında memecoin piyasasında oluşan spekülatif balonun patlaması, kripto para piyasasında satış baskısını artıran önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak piyasalardaki son sert düşüş, daha geniş kapsamlı bir riskten kaçınma eğilimiyle birleşerek derinleşmiş durumda. Son günlerde Nasdaq endeksi yaklaşık %7 oranında değer kaybetti.

Teknoloji hisselerindeki bu sert geri çekilmede, özellikle çip üreticileri öne çıktı. Nvidia (NVDA), dördüncü çeyrek finansal raporunun ardından %5 değer kaybederek sektör genelindeki düşüşe öncülük etti. Yatırımcıların, yüksek değerlemelerle işlem gören büyük teknoloji şirketlerinden çıkış yaptığı bu süreçte, kripto paralara olan risk iştahı da azalmış durumda.



ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e yönelik yeni tarifeler açıklaması da piyasalardaki mevcut belirsizliği artırıyor. Trump’ın ticaret politikaları, küresel ekonomide yeni baskılara neden olurken, yatırımcılar piyasalarda daha fazla volatiliteye hazırlıklı olmak zorunda kalıyor.

HEDGE FONLARI UYARIYOR: ''RİSKLİ VARLIKLARDA TEMKİNLİ OLUNMALI''

Hedge fonları uyarıyor: “Riskli varlıklarda temkinli olunmalı”

Lekker Capital’in kurucusu Quinn Thompson, mevcut enflasyon verilerinin ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. "Fed’in yakın vadede faiz oranlarını düşürmesi için enflasyon hala çok sıcak geliyor. Uzun vadeli enflasyon beklentileri yukarı yönlü hareket ediyor ve artık ABD ekonomisinin güçlü olduğu yönündeki görüş, bir 'ölü kedi sıçramasına' dönüşüyor" dedi.

Thompson, yatırımcıların boğa piyasalarının sonsuza dek sürmeyeceğini hatırlamaları gerektiğini vurgularken, Bitcoin fiyatı üzerindeki olumlu haber akışının bile fiyatta belirgin bir yükseliş yaratmadığına dikkat çekti. Yine de Mart ayı sonuna kadar Bitcoin’in 70.000 dolara ulaşmasını beklediğini belirtti.

Makroekonomik belirsizliklerin ve piyasalardaki riskten kaçınma eğiliminin devam etmesi halinde, kripto paraların kısa vadede yön bulmakta zorlanabileceği öngörülüyor. Hedge fonları, yatırımcıları risk yönetimi konusunda daha dikkatli olmaya çağırırken, önümüzdeki haftaların kripto piyasaları için kritik olacağına işaret ediyor.

