Teknolojinin kalbi Ankara'da atıyor (Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 2019)

Türkiye Verimlilik Vakfı’nın katkılarıyla organize edilen Verimlilik ve Teknoloji 2019 Fuarı, bu sabah ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı.

Türkiye’de ve dünyada verimliliğin arttırılmasına katkı sağlayan teknolojik ürünlerin sergilenmesini, bu çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılmasını ve verimlilik alanında farkındalığın artırılmasını amaçlayan fuar, yerli ve yabancı şirketleri ve kuruluşları bir araya getiriyor.



ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen ve 4 gün sürecek olan fuara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılıyor. Öte yandan saat 20.00’de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da yer alacağı bir resepsiyon düzenlenecek.

155 teknoloji firmasının yer alacağı “Gelecek için Teknolojiler” temasıyla organize edilen fuarda dünyadaki en üst seviye üç taarruz helikopterlerinden biri olacak ATAK 2 Helikopterinin mock-up’ı, Audi’nin en teknolojik otomobili Q8 ile Aston Martin Vantage modelleri sergilenecek. Ayrıca açılışta aktif rol alacak olan Miniada isimli robot, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.



Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın ikincisini yine Ankara’da düzenlemekten dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü, “Vakıf olarak ülkemiz yararına olacağına inandığımız her konuda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeyi ilke edindik. Tam bağımsızlık yolunda özellikle savunma ve havacılık sanayiinde ulaştığımız üst düzey teknolojilerle kendi kendimize yeter duruma geldiğimizi son Barış Pınarı Harekatı’nda tüm dünyaya gösterdik. Bu yıl hem katılım sayısını hem de kalitemizi artırdığımız teknoloji fuarımızda, verimliliğin arttırılmasına katkı sağlayan teknolojik ürünlerin sergilenmesi ve verimlilik alanında farkındalığın artırılmasını amaçladık” dedi.



Teknoloji üreten, geliştiren ve kullanan firmaların fuarda yer alacağını ifade eden Kömürcü, 2.günde ise V-Talks etkinliği ile çeşitli alanlarda büyük başarılara imza atmış kişilerin deneyimlerini, verimlilik ve teknoloji ile ilgili düşüncelerini katılımcılarla paylaşacaklarını, Google, Microsoft, Tarnet ve Gelecek Araştırma Enstitülerinin teknoloji eğitimleri verecekleri de söyledi.