Tekstil sektörü pandemiyi fırsata çevirdi: Güneş enerjisiyle tasarruf

Pandemiyle birlikte ortaya çıkan ekonomik dalgalanmalar, tedarik zinciri başta olmak üzere birçok endüstriyi etkisi altına almaya devam ediyor. Yaşanan hareketliliği fırsata dönüştüren sektörlerin ilk sırasında ise tekstil yer alıyor.

TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre ülkemizin toplam ihracatında önemli paya sahip tekstil ürünlerinin yurt dışına satışı gün geçtikçe ivme kazanıyor. 2021’in ilk 2 ayında 2,6 milyar dolar olan tekstil sektörünün ihracatı, 2022’in aynı döneminde yüzde 11,54 artış kaydederek 2,9 milyar dolara ulaştı.



Konuya dair değerlendirmede bulunan Akınal Tekstil Kurucusu Cevdet Akınal, şunları söyledi:

"Pandemi birçok endüstriyi olumsuz etkilese de tekstil ihracatında yaşanan artış, bu durumun fırsata dönüştürülebileceğinin göstergesi olarak kabul edilebilir. Tekstil sektörünün Ar-Ge ve inovasyon gücü sayesinde yakalanan çıkış, üretim hacmi yüksek yerli şirketlerimizin globale açılmasında basamak olurken, şehirlerimizin ekonomik kalkınma planlarına da katkı sağlıyor."



TEDARİK GÜVENLİĞİ ARAYAN ÜLKELER YÜZÜNÜ TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR



Tekstil sektöründe ürün çeşitliliği ve güvenli tedarik arayan ülkelerin yüzünü Türkiye’ye döndüğüne dikkat çeken Cevdet Akınal, "Pandeminin en sarsıcı etkilerinin hissedildiği 2021’de ülkemizin ihracatı yüzde 33’ü aşan artışla 13 milyar dolar sınırına ulaştı. Elbette bu başarı küresel pazarların rotasını ülkemize çevirmesini sağladı. Avrupa’nın 2. tedarikçisi konumumuzla, AB ülkeleri ve en büyük hedef pazarlarımız arasında yer alan Amerika’da faaliyetlerimizi genişlettik. Amerika’ya ihracatımız 1 milyar dolar sınırına dayandı" dedi.



TEKNOLOJİ VE ENERJİ YATIRIMI TEKSTİL İHRACATINA YÖN VERİYOR



Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yeni yatırımlarıyla Türkiye’nin dünya tedarik zincirindeki konumunu yükselttiğini aktaran Akınal Tekstil Kurucusu Cevdet Akınal, sektörde kaydedilen yükselişte yeni tesis, makine parkuru, kapasite artırmaya yönelik yatırımların yanı sıra farklı yatırım türlerinin de etkili olduğunun altını çizerek açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Tekstil sektörünün ihracat rakamlarında tesis ve üretim yatırımları kadar, maliyet avantajı sağlayan teknoloji ve enerji yatırımları da kritik öneme sahip. Bu gibi aksiyonlar sektörün ihracatını tetiklemekle kalmıyor, aynı zamanda bu seneki 15 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmamıza da kapı aralıyor."



Türkiye’nin ihracat şampiyonu illeri arasında 5. olan Gaziantep merkezli kuruluşlarıyla yerel ekonomik kalkınmaya da katkıda bulunduklarını aktaran Cevdet Akınal, "Akınal Tekstil olarak ihracat pastasındaki payımızı büyütmek için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımıza hız kazandırdık.

Bu sayede ihracatında tekstil ve hammaddelerinin ilk sırada yer aldığı Gaziantep’in ihracatını da yukarılara taşıyoruz. En büyük ihracat pazarlarımızın arasında ise Irak, ABD, Suriye, İtalya, İngiltere, Almanya, Libya, İsrail, Cibuti ve İran bulunuyor" ifadelerini kullandı.



GÜNEŞ ENERJİSİ HEM MALİYET HEM DE VERİMLİLİK KAZANDIRIYOR



Sürdürülebilir ve düşük maliyetli yatırımlarıyla bölgelerinde örnek teşkil ettiklerini kaydeden Cevdet Akınal, "Türkiye’nin dört bir yanındaki üretim tesisleriyle çalışan OzEnergy ile tesisimizde güneş enerjisi sistemi kurulumu gerçekleştirdik.

OzEnergy'nin güneş enerjisi projelerinde sunduğu hızlı, esnek ve konusunda uzman fotovoltaik profesyonelleri ile sağladığımız maliyet avantajıyla bu sene faaliyetlerimizi daha da hızlandıracağız" diye belirtti.