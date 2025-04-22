Tekstilde istihdam kaybı artıyor

Tekstil sektöründe 230, hazır giyimde ise 917 firma kapandı.



Son üç yılda istihdam ise 1 milyon 350 binden, 900 binlere geriledi.



"DÖVİZ BİR KERE BIRAKILMALI"



"Teşvik sağlanmalı." çağrısı yapan Öz İplik İş Sendikası Başkanı Rafi Ay, "Döviz bir kere bırakılmalı. Enflasyonla beraber hareket etmeli ki piyasa kendi içinde dengeyi bulsun. Teşvikler çok önemli. Tüm firmalar için teşvikler uygulanmalı. Sektörün tedbire ve teşviğe ihtiyacı var. Bu bir an önce sağlanmalı." dedi.



"FİRMALARIMIZI AYAKTA TUTMAMIZ LAZIM"



Rafi Ay, tekstilde sezon değişimi olan ağustos ayına işaret etti.



"Tedbirler alınmazsa birçok firma kapanacak." diyen Ay, "Türkiye'ye vergilerin düşük tutulması ve tekstil sektöründeki diğer rakiplerimize vergilerin yüksel tutulması bizi de heycanlandırdı. Ama bu tek başına yetmiyor. Ne olursa olsun bizim hazırlık yapmamız lazım. Bu süreçte firmalarımızı ayakta tutmamız lazım." diye konuştu.

