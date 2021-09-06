Televizyon fiyatları bir yılda iki kat arttı

Son aylarda fiyatı sürekli artan elektronik eşyaların başını televizyon çekiyor.



Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre, geçen yıl ağustos ayında ortalama fiyatı 3 bin 142 lira olan televizyon, bu yılın aynı ayında 6 bin 178 liraya yükseldi.



Televizyon fiyatı, 17 aydır aralıksız artarken, bir yılda yaklaşık iki katına çıktı.

TÜBİDER Başkan Yardımcısı Ümit Önder, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Navlun fiyatları çok ciddi arttı. 2 bin 500-3 bin dolara bir konteyner getirebiliyoduk ama şu anda 13-14 bin dolar seviyelerine geldi. Bu durum fiyatlara ciddi anlamda yansıyor. Önümüzdeki günlerde daha da ciddi yansıyacak diye bekliyoruz" dedi.



Televizyon dışında son aylarda fiyat artışı ile dikkat çeken ürünlerinden biri de yazıcı. Hem çip hem plasitk hammaddesinin yokluğundan dolayı fiyatlar ciddi oranda arttı.



BİLGİSAYAR FİYATI AĞUSTOSTA DÜŞTÜ



Teknolojik ürünlerde fiyatı gerileyen tek ürün bilgisayar.



Eğitimin yüzyüze yapılacak olması ve ofise dönüşler ile teknoloji ürünlerinde temmuz-ağustos döneminde hareketlilik azaldı.



Düzenlenen kampanyalar ile bilgisayar fiyatları da bir miktar geriledi. Ancak, sektör yetkilileri önümüzdeki dönem bu fiyat düşüşünün sürmesini beklemediklerini dile getiriyor.

