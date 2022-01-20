Temassız Toplu Taşıma uygulamasının kullanıldığı şehir sayısı 43'e çıktı

Mastercard’ın Londra, Kiev gibi dünyanın önde gelen büyük şehirlerinde toplu taşımada uygulanan temassız ödeme sistemleri altyapısının Türkiye’de kullanıldığı şehirlerin sayısı son bir yıl içinde Kastamonu ve Safranbolu’nun da eklenmesiyle 43’e çıktı.



Türkiye’nin 43 kentinde temassız özelliği taşıyan banka kartı, kredi kartı ve cep telefonlarını toplu taşımada ödeme için kullanmak mümkün.



Toplu Taşımada Temassız Mastercard uygulamasının geçerli olduğu kentlerde toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular; ödemelerini bozuk para ya da biletle uğraşmadan, temassız özelliği olan kartlarla veya cep telefonlarını bilet okuyucusuna yaklaştırarak yapabiliyor. Toplu taşımaya yönelik temassız ödeme çözümleri kentlerin mevcut altyapı ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Kimi illerde ödemeler doğrudan temassız banka veya kredi kartı ya da cep telefonu ile yapılırken, kimi illerde de Masterpass aracılığı ile ulaşım kartlarının bakiyelerinin yüklenmesine yönelik hızlı güvenli ödeme altyapısı sağlanıyor.



Hangi şehirlerde var?

Toplu Taşımada Temassız Mastercard altyapısı Türkiye’de toplam 43 şehirde uygulanıyor.

Ankara, Adana, Çanakkale, Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Kocaeli, Mersin, Muğla, Bandırma, Sivas, Burdur, Düzce, Osmaniye, Mardin, Alaplı, Altınova, Ereğli, İnegöl, Niğde, Kırklareli, Yozgat, Edirne, Alanya, Ordu, Kastamonu ve Safranbolu’da temassız kart sahipleri toplu taşımadaki kart okuyuculara doğrudan kartlarını okutarak kullanabiliyor.

İstanbul, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Manisa, Aydın, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Van, Samsun ve Hatay’da ise Masterpass aracılığı ile ulaşım kartlarının bakiyelerinin yüklenmesine yönelik hızlı güvenli ödeme altyapısı sağlanıyor.



Bu uygulama kullanıcıların yoğun şehir yaşantısı içinde ulaşım kartlarına dolum yapmak için daha az vakit harcamasını, kayıp ya da çalıntı durumunda para kaybetme riskini de azaltmayı hedefliyor. Bu sistemin tüm Türkiye’de yaygınlaşmasıyla birlikte başka şehirlere seyahat eden kart sahipleri, gittikleri şehirlerdeki sisteme yabancılık çekmeden, ceplerindeki kartı ulaşımda kullanabiliyor.



