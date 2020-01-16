'Tembelliği demokratikleştiren adam'ın 'Getir' girişimine Silikon Vadisi'nden 38 milyon dolar yatırım geldi

Türkiye’den çıkan bir start up (teknoloji girişimi) daha kendi başarı öyküsünü yazmaya hazırlanıyor.

Getir uygulaması, Sir Michael Moritz’in liderliğinde bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı. 2015 yılından bu yana tüm dünya için yeni bir pazar oluşturan ve uluslararası arenada da yatırımcıların dikkatini çeken Getir’e, Michael Moritz kişisel yatırım fonu Crankstart aracılığıyla 25 milyon dolar yatırım yaptı. Moritz’in ardından Brezilya ve Türkiye’den bazı yatırımcılar 13 milyon dolarlık ek fon sağladı. Getir, Seri A turunu toplamda 38 milyon dolarlık yatırımla tamamladı.



NAZIM SALUR: YENİ PAZARLARA AÇILMA FIRSATI

Getir’in hikayesinin, ilk teknolojik girişimi BiTaksi’nin başarısı üzerine kurulu olduğunu belirten Getir Kurucusu Nazım Salur: “Getir ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik, bir pazar oluşturduk. Aldığımız yatırımlar, Türkiye’den çıkan bir fikrin elde ettiği başarıları perçinlememize ve yeni pazarlara açılmamıza destek olacak” dedi.

Nazım Salur, adını ilk olarak teknoloji girişimi BiTaksi'nın başarısı ile duyurdu.

MORITZ: TÜRK LOKUMU GİBİ BİR YATIRIM

Getir’in potansiyeline inanan ve yatırım turunda liderliği üstlenen Sir Michael Moritz Getir’in iş modelini ‘Taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumu’ na benzetti. Seri A turunun gerçekleşmesini sağlayan Londra merkezli Numis Securities CEO’su Alex Ham da Getir’e ilişkin görüşlerini Financial Times’a şöyle paylaştı: “Getir’e olan dış ilginin Türkiye pazarına biraz ışık tutacağını umut ediyorum. Türkiye’de 20 tane daha Getir olmadığını bilsem de süper yetenekli bazı girişimcilerin ve gerçekten ilginç işlerin olduğunu biliyorum.”

Getir, A turunun tamamlanmasıyla birlikte süratle B turunda 100 milyon dolarlık yeni bir fon oluşturmak için görüşmelere başlamış durumda. Bu ek yatırım Getir’in gerek yurtiçi büyümesini hızlandırmak gerekse de dış pazarlara açılmak için kullanılacak.

FT: TEMBELLİĞİ DEMOKRATİKLEŞTİREN ADAM

Financial Times (FT) gazetesinde yer alan haberde şu ifadelere yer verildi: Nazım Salur'un Getir ile bu kadar kısa sürede bu kadar iyi yatırım alması takdire şayan. Türkiye’ye yapılan 40 milyon dolara yakın yatırım ise herkese ders olmalı. Paraya odaklanırken Salur'un 3 kelimelik iş modeli ‘Biz tembelliği demokratikleştiriyoruz’ lafı kaçırılmasın ve üzerine düşünülsün. Çünkü bu modelle sadece 1-2 dolara kendinizi özel uşağınız varmış gibi hissedebilirsiniz.

YURTDIŞINA LONDRA'DAN AÇILACAK



Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında sipariş sayısını ikiye katlayan ve Aralık ayında 1,5 milyon defa kullanıcılarının kapısını çalan Getir, İstanbul’a ek olarak Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli’de de faaliyetlerini sürdürüyor. GetirYemek ve GetirBüyük ile hizmet alanını da genişleten Getir, 2020 yılı tamamlanmadan yurt dışında da hizmet verebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak Londra’da kullanıcılarıyla buluşmak isteyen girişimin öncelikli hedefleri arasında São Paulo, Paris ve Mexico City var.