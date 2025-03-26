Temettü ödemesi nedir? Temettü ödemesi türleri

Temettü ödemesi, bir şirketin elde ettiği kârdan hissedarlarına yaptığı kâr payı dağıtımıdır. Genellikle halka açık şirketler, yıllık finansal performanslarına göre bu ödemeyi gerçekleştirir. Temettü ödemesi, yatırımcılara şirketin kârından nakit veya ek hisse senedi şeklinde pay verilmesini içerir.



TEMETTÜ ÖDEMESİ TÜRLERİ



Nakit Temettü: Yatırımcının hesabına doğrudan nakit olarak yatırılır. En yaygın türdür.



Bedelsiz Hisse Senedi Temettüsü: Şirket, kârını nakit yerine yeni hisse senetleri vererek dağıtır. Bu yöntemle yatırımcıların elindeki hisse sayısı artar, ancak şirketin toplam piyasa değeri değişmez.



Menkul Kıymet Temettüsü: Nakit veya hisse senedi dışındaki varlıklarla yapılan ödemelerdir (daha az yaygındır).



NEDEN ÖNEMLİ?



Düzenli temettü ödeyen şirketler genellikle finansal açıdan güçlü ve istikrarlı firmalardır.



Yatırımcılar için uzun vadede gelir kaynağı sağlar.



Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız, temettü geçmişi güçlü olan şirketleri analiz etmek faydalı olabilir.