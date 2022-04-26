Temiz enerjili kripto madenciliğine yarım milyar dolar yatırım

Yeşil bilgi işlem altyapısı şirketi Crusoe Energy Systems, C serisi yatırım turunda, aralarında kripto para yatırımı yapan bazı fonlarında bulunduğu bir grup yatırımcıdan 350 milyon dolarlık sermaye yatırımı ve 155 milyon dolara kadar kredi imkanları dahil olmak üzere 500 milyon doların üzerinde yeni sermaye yatırımı aldığını duyurdu.



Yatırım turu, teknoloji, enerji, iklim ve kripto odaklı yatırımcıların katılımıyla iklim teknolojisi Venture Capital yatırımcısı G2 Venture Partners tarafından yönetildi.



YÜZDE 99’A KADAR EMİSYON AZALTIMI SAĞLIYOR



Sağlanan kaynak, Crusoe'nun metan önleyici veri merkezlerini genişletmek ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için emisyonları azaltan bir platform başlatmak için kullanılacak.



Crusoe, boşa harcanan enerjiyi yakalayan ve bunu kripto, bulut ve veri merkezleri için gelişmiş bilgi işlem sistemlerine güç sağlamak için kullanıyor. Şirketin Digital Flare Mitigation veri merkezleri, tahmini 2,5 milyar kübik feet (yaklaşık 71 milyon metreküp) parlamayı önlerken güçlü bir seragazı olan metan emisyonlarının yüzde 99'a varan oranda ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Yayılan alevlenmeyi azaltan veri merkezleri filosu, yılda 650 bin metrik ton olarak tahmin edilen CO2 eşdeğeri emisyonları azaltabiliyor.



BITCOİN MADENCİLİĞİNE DESTEK OLACAK



Yeni finansman, ABD içinde ve uluslararası alanda dijital parlama azaltmanın genişletilmesine yardımcı olacak ve büyük ölçekli Bitcoin madenciliği ve bulut bilişim altyapısının dağıtımını sağlayacak. Ek olarak karbon azaltan enerji kaynaklarıyla desteklenen HPC bulutu CrusoeCloud'un piyasaya sürülmesini hızlandıracak.