Temiz enerjiye yılda 4.4 trilyon dolar gerekiyor

Yeni tip corona virüs nedeniyle geçen yıl uygulanmaya başlanan kısıtlamalarla düşen emisyonların sürdürülebilir iklim politikalarıyla desteklenmesi gerekiyor.



Bu kapsamda, Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı 1,5 ila 2 dereceyle sınırlandırma hedefi kapsamında her yıl yaklaşık 2 milyar ton emisyon azaltımına ihtiyaç duyuluyor.



İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2050'ye kadar ülkelerin ekonomilerini net sıfır emisyon hedeflerine dayalı bir sisteme dönüştürmeleri beklenirken iklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden olan fosil kaynaklı enerji sistemlerinin temiz kaynaklara yönelmesi bu hedefin gerçekleştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.



Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) verilerine göre, fosil kaynaklı yakıtların kullanımını azaltmanın amaçlandığı enerji dönüşümü yatırımlarında enerji verimliliği yanında, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi ve bu kaynakların doğrudan kullanımı, elektrik ve altyapı, inovasyon, karbon yakalama, döngüsel ekonomi ve nükleer enerji gibi yatırım alanları yer alıyor.



2021-2050 yıllarını kapsayan dönemde her yıl enerji yatırımlarının 4,4 trilyon dolara ulaşması beklenirken en fazla yatırımın yüzde 34'le enerji verimliliği alanında olması öngörülüyor.



Böylelikle iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılması amacıyla 2021-2050 yıllarında yapılması gereken temiz enerji yatırımları 131 trilyon dolar olarak hesaplanıyor.



TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARININ SOSYOEKONOMİK KATKILARI



Enerji teknolojilerine yapılan yatırımların her 1 milyon dolar karşılığında sağladığı istihdam imkanının fosil kaynak alanlarına olan yatırımlara göre üç kat daha fazla olduğu ifade ediliyor.



Enerji dönüşümünde en fazla istihdam yaratması beklenen alanların başında yenilenebilir enerji, elektrik şebekesi, enerji şebekesi sistem esnekliği ve enerji verimliliği gibi alanlar yer alıyor.



Bu sektörlerde, 2021-2023 döneminde yıllık temiz enerji yatırımlarının 2 trilyon dolar seviyesinde olması beklenirken 2023'e kadar mevcut istihdama 5,49 milyon istihdam kapasitesi ekleneceği öngörülüyor.



IRENA'nın 2019 verilerine göre, dünya genelinde yenilenebilir enerji sektörü 11,5 milyon kişiye istihdam sağlıyor.