Aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan her ay ödeme alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari ücret ve memur zammı sonrasında, aile destek ödemelerinin zamlanıp zamlanmadığı merak ediliyor. Peki, temmuz ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler zamlandı mı?
TEMMUZ AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile destek yardımı temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Temmuz ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı’nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uzatma kararını yineledi.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Aile destek ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı.
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