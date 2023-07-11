Aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan her ay ödeme alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari ücret ve memur zammı sonrasında, aile destek ödemelerinin zamlanıp zamlanmadığı merak ediliyor. Peki, temmuz ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler zamlandı mı?

TEMMUZ AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?



Aile destek yardımı temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



Temmuz ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.