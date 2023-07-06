Evde bakım maaşı ödemeleri, temmuz ayına girilmesiyle birlikte binlerce ihtiyaç sahibi vatandaş tarafından araştırılıyor. Memur maaşlarına gelen zam sonrasında, evde bakım maaşlarına da zam gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 evde bakım maaşları zamlandı mı?
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?
Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.
Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Asgari ücrete temmuz ara zammı yapılmasının ardından evde bakım maaşı ödemelerine zam gelip gelmediği merak ediliyor.
Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak. Dolayısıyla asgari ücret zammı sonrası evde bakım maaşı ücreti değişmedi.
Memur zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak. Memur zammına bağlı olarak zamlanan evde bakım aylığı yeni tutarı da Temmuz ayında belli olacak.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
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