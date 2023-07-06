Evde bakım maaşı ödemeleri, temmuz ayına girilmesiyle birlikte binlerce ihtiyaç sahibi vatandaş tarafından araştırılıyor. Memur maaşlarına gelen zam sonrasında, evde bakım maaşlarına da zam gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 evde bakım maaşları zamlandı mı?



EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?



Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.

Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.