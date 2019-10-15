Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 748 bin düşüşle 28 milyon 517 bin kişi olurken, istihdam oranı da 1,8 puanlık azalışla yüzde 46,4'e geriledi.



Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 748 bin kişi azalarak 28 milyon 517 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 1,8 puanlık azalışla yüzde 46,4'e düştü.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 130 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 618 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,8'i tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 55,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.



Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım ve sanayi sektörlerinin istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan artarken, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.



İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI DÜŞTÜ



İş gücü, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 317 bin kişi artarak 33 milyon 113 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,8'e geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 73,2'ye gerilerken, kadınlarda ise 0,2 puanlık artışla yüzde 34,9'a ulaştı.



Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 puan artarak yüzde 36'ya yükseldi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak yüzde 23,2 oldu.



MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM



Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 2 bin kişi artarak 27 milyon 933 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan azalarak yüzde 45,5 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 129 bin kişi artarak 4 milyon 677 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 14,3'e yükseldi.



Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 67 bin artarken, sanayi sektöründe 16 bin, inşaat sektöründe 34 bin kişi ve hizmet sektöründe 15 bin kişi azaldı.

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