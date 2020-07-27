Temmuz işsizlik, kısa çalışma ve kamuya tediye ödemeleri başladı (Kısa çalışma ödeneği 2020)

Temmuz işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin erkene çekerek Kurban Bayramı'ndan önce yapılmasını kararlaştıran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C kimlik numaralarının son hanesi 0-2 olanlara bugün, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara ise 29 Temmuz'da işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini yapacak.

Anadolu Ajansı 27.07.2020 - 11:15

Temmuz işsizlik, kısa çalışma ve kamuya tediye ödemeleri başladı (Kısa çalışma ödeneği 2020)

UZMAN YORUMU

Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşını etkiler mi?

Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşını etkiler mi?

Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı.

5 Ağustos'ta yapılması gereken Ödemeler, vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayanların paraları da PTT üzerinden ödenecek.

KAMUYA TEDİYE ÖDEMESİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediyenin bugün ödeneceğini açıkladı. 

Kamuda istihdam edilen işçilere verilen ilave tediyeler, 26 günü kanundan kaynaklı, 26 günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla olmak üzere toplamda 52 gün olarak ödeniyor. Yılda 4 kez yapılan ödemelerin ilk ikisi 31 Ocak ve 22 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırılmıştı.

SON ÖDEME 14 ARALIK'TA 

Bakan Selçuk, “Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin 3’üncüsü bugün hesaplara yatırılacak. Son ödeme ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.” dedi.

Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde yapıldığına dikkati çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin bayramını tebrik etti.

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