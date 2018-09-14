Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.



Buna göre, cari işlemler açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 960 milyon dolar azalarak 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 54 milyar 560 milyon dolara geriledi.



Bu dönemde ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2017'nin yılın aynı ayına göre 2 milyar 533 milyon dolar azalarak 4 milyar 799 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı 25 milyon dolar azalarak 592 milyon dolara indi.



Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, geçen yılın aynı ayına göre 673 milyon dolar artarak 3 milyar 593 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 578 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 62 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.



Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2017'nin aynı ayına göre 28 milyon dolar azalarak 524 milyon dolara geriledi.



Geçen yılın temmuz ayında 318 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında 47 milyon dolar net giriş kaydetti.



Öte yandan, haziran ayı cari açık verisi 2 milyar 973 milyon dolardan 3 milyar 43 milyon dolara, 12 aylık cari açık da 57 milyar 386 milyon dolardan 57 milyar 520 milyon dolara revize edildi.

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Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 707 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 279 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 463 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 115 milyon dolar net alış yaptı.



Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 153 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.



Diğer yatırımlarda 764 milyon dolar tutarında net giriş oldu. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 701 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları da 737 milyon dolar net artış kaydetti.



Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar 931 milyon dolar net geri ödeme yaparken, Genel Hükümet ve diğer sektörler, sırasıyla 56 milyon dolar ve 1 milyar 143 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.



Resmi rezervlerde temmuzda 2 milyar 424 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.