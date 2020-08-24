Temmuzda Türkiye'yi 1 milyon yabancı turist ziyaret etti

Uluslararası uçuşların normalleşmeye başladığı geçen ay Türkiye'ye ziyaretler arttı. Geçen ay 1 milyona yakın yabancı turist ağırlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre, Temmuz'da Türkiye'yi 932 bin yabancı ziyaret etti.

Bu rakam bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,9'luk azalmaya işaret etti. Yabancı ziyaretçiler en çok İstanbul'a gelirken, Antalya yeniden ikinci sıraya yükseldi.

Turistlerin yüzde 32'si İstanbul'a, yüzde 22'si Antalya'ya yüzde 19'u Edirne'ye, yüzde 6'sı da İzmir'e geldi. İzmir'i yine yüzde 6 ile Muğla takip etti.



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