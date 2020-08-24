Temmuzda Türkiye'yi 1 milyon yabancı turist ziyaret etti

Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki aya göre 4 kattan fazla artarak 214 bin 768 kişiden 932 bin 937 kişiye yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yıllık bazda ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 85,9 düştü.

NTV Haber 24.08.2020 - 12:20

Temmuzda Türkiye'yi 1 milyon yabancı turist ziyaret etti

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Antalya'ya bir haftada 180 bin turist geldi

Antalya'ya bir haftada 180 bin turist geldi

Uluslararası uçuşların normalleşmeye başladığı geçen ay Türkiye'ye ziyaretler arttı. Geçen ay 1 milyona yakın yabancı turist ağırlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre, Temmuz'da Türkiye'yi 932 bin yabancı ziyaret etti.

Bu rakam bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,9'luk azalmaya işaret etti. Yabancı ziyaretçiler en çok İstanbul'a gelirken, Antalya yeniden ikinci sıraya yükseldi.

Turistlerin yüzde 32'si İstanbul'a, yüzde 22'si Antalya'ya yüzde 19'u Edirne'ye, yüzde 6'sı da İzmir'e geldi. İzmir'i yine yüzde 6 ile Muğla takip etti.

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