Temsa'dan İsrail'e 48 adet çevreci otobüs teslimatı

Avrupa pazarındaki ihracat atağıyla önemli teslimatlara imza atan şirket, farklı coğrafyalardaki büyümesini de sürdürüyor.



Temsa, geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle hem yurt içinde hem de yurtdışında müşteri ihtiyaçlarına en uygun araçları pazarlara sunmaya devam ediyor.



Şehirlere modern çözümler sunan Temsa'nın çevreci E6 dizel motorlu LF12 modeli, İsrail yollarındaki sayısını artırmayı sürdürüyor.



Temsa, son olarak, İsrail'in en büyük operatörlerinden Dalhom Motors Ltd. şirketine 48 adet araç teslimi gerçekleştirdi. Son sevkiyatla bir yılda Temsa markalı araç sayısını 83'e yükselten şirketin, İsrail'de hatta girmeye hazır olarak aldığı son araçlar, 1 Ocak 2022'de İsrail'in Netanya şehrinde halkın hizmetine sunulacak.



"YURT DIŞINDA ETKİNLİĞİMİZİ ARTIRIYORUZ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, şirketin yurt dışı pazarlardaki etkinliğini her geçen gün artırdığını bildirdi.



Koralp, "2021, Temsa için büyüme ve yer aldığı pazarlarda sağlam adımlarla ilerleme yılı oldu. Son olarak İsrail'e bir yılda teslim ettiğimiz toplam 83 adetlik araç filosunun şehrin mimarisine ayak uydurmasının yanı sıra ekonomik, konforlu, güvenli ve çevreci yapısıyla da 'akıllı şehirler' vizyonuna da örnek olacağına inanıyoruz. Avrupa pazarında söz sahibi olduğumuz bir yılın sonunda yaptığımız bu teslimatla Orta Doğu'da da sağlam bir pozisyon aldık" ifadelerini kullandı.

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