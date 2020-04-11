Termal kamera satışları katlandı

ABD'li termal kamera üreticileri son dönemde satışlarının üç kat arttığını açıkladı.

İsrailli bir firma ise bir ayda, son 5 yıldakinden daha fazla termal kamera sattıklarını söylüyor.

Uluslararası gıda ve teknoloji devlerinin de aralarında olduğu birçok firma, çalışanlarını her gün termal kameralarla taramaya başladı.

Termometrelerle teker teker ateş ölçümüne kıyasla termal kameralar kalabalığın akışını yavaşlatmıyor.

Termal kameralar nesneler ve ortam arasındaki sıcaklık farkını ölçüyor. ateşi olan kişiler anında tespit edilebiliyor.

Uzmanlar salgın sonrasında da termal kameraların standart bir ekipman haline geleceğini düşünüyor. Termal kameralar havaalanlarında ilk kez 2003 ylındaki SARS salgını sırasında kullanılmaya başlanmıştı.



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