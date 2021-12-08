TESK: Fahiş zamları Alo 175'e bildirin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların gördüğü fahiş zamları, Ticaret Bakanlığının "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı" üzerinden bildirmesi gerektiğini ifade etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 15:29

TESK: Fahiş zamları Alo 175'e bildirin

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, piyasadaki fiyat artışlarının orantısız olduğunu ve bunun vatandaşın yanı sıra esnafı da mağdur ettiğini vurguladı.

Kurdaki yükselişle birçok üründe girdi fiyatlarının artmasının normal olduğunu fakat bunun çok üzerinde zamlar yapıldığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"TESK olarak esnafımızı da mağdur eden bu fırsatçılara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Vatandaşımız da gördüğü fahiş zamları Alo 175’i arayarak ya da Bakanlığın haksız fiyat artışı bildirim uygulamasına girerek bildirmeli.

Devletimiz de akaryakıt, doğal gaz, elektrik gibi en çok kullanılan temel girdilerin fiyatlarını belirli bir süre sübvanse ederek fırsatçıların bahanesini ortadan kaldırmalıdır."

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