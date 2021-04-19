TESK Genel Başkanı Palandöken, nakdi ücret desteği kapsamının genişletilmesini istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakdi ücret desteği verilecek meslek grupları kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Okul servis araçları, kantinciler, kırtasiyeciler, halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da nakdi ücret desteği kapsamına alınmalı" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı 19.04.2021 - 10:09

TESK Genel Başkanı Palandöken, nakdi ücret desteği kapsamının genişletilmesini istedi

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından birçok sektörün olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Bu çerçevede nakdi ücret desteği verilecek meslek grupları kapsamının genişletilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken,

"Bir yıldır iş yapamayan, okul servis araçları, kantinciler, kırtasiyeciler, halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da nakdi ücret desteği kapsamına alınmalı.

Öte yandan 31 Mart'ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği yeniden hayata geçirilmeli ve salgın sona erinceye kadar sürdürülmeli" değerlendirmesinde bulundu.

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