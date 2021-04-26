TESK Genel Başkanı Palandöken, şoför esnafına muafiyet istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sürecinde çalışamayan şoför esnafının araçları için zorunlu trafik sigortası ve araç muayene ücreti muafiyeti talep etti.

Anadolu Ajansı 26.04.2021 - 08:34

TESK Genel Başkanı Palandöken, şoför esnafına muafiyet istedi

İlişkili Haberler

TESK Genel Başkanı Palandöken, nakdi ücret desteği kapsamının genişletilmesini istedi

TESK Genel Başkanı Palandöken, nakdi ücret desteği kapsamının genişletilmesini istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, söz konusu kesime bu dönemde kolaylık sağlanması çağrısında bulundu.

Esnafın araçları için zorunlu trafik sigortası ve araç muayene ücreti muafiyeti isteyen Palandöken, "Başta okul servisleri olmak üzere sabit giderlerini ödeyemeyen araçlara herhangi bir yaptırım uygulanmamalı" ifadesini kullandı.

Palandöken, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren tüm esnafın müşteri kapasitesinin azaldığına ve gelirinin düştüğüne dikkati çekerek, şoför esnafının, muayene ücretleri, araç sigortası, vergisi, Bağ-Kur ödemelerini yapmakta güçlük çektiğini belirtti.

Palandöken, "Her yıl yeniden değerlendirme oranında gelen zamla nakit ödenen muayene ücretleriyle zorunlu trafik sigortaları esnafımızın belini büküyor" değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...