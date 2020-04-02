TESK'ten esnafa "kısa çalışma ödeneğine müracaat edin" çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen esnafa, kısa çalışma ödeneğinden faydalanması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı 02.04.2020 - 11:58

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde kısa çalışma ödeneğinin esnafa nefes aldıracağını belirterek, "Esnaf kısa çalışma ödeneği için müracaat etmeli" ifadesini kullandı.

Covid-19 nedeniyle ekonomik açıdan en çok mağdur olan kesimin esnaf ve sanatkarlar ile işçiler olduğunu aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda faaliyetlerine ara veren ya da durduran esnaf ve sanatkarlarımız ile yanında çalıştırdıkları işçiler 3 ay süreyle kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm çalışma hayatına nefes aldıracak olan kısa çalışma uygulaması, yalnızca 1 kişinin faaliyet gösterdiği iş yerleri için

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