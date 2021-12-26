TESK'ten fiyat artışı tepkisi: Bazı ürünlere yüzde 15-25 zam yapıldı

Kurdaki düşüşün ardından gıda başta olmak üzere çok sayıda üründe inidirim beklentisi var. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, beklenen indirimlerin halen yapılmadığını hatta yılbaşı bahanesiyle fiyatların artırıldığını söyledi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 26.12.2021 - 08:33

TESK'ten fiyat artışı tepkisi: Bazı ürünlere yüzde 15-25 zam yapıldı

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük. Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı" ifadesini kullandı.

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Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara da indirim olarak yansıması yönündeki çağrılarının dikkate alınmadığına işaret etti.

Zamlarda dövizin "bahane" edildiğini belirten Palandöken, "Vatandaşın tek beklentisi, marketlerdeki indirim iken, peçeteden suya, zeytinden peynire hemen hemen tüm ürünlere tekrar yüzde 15 ila yüzde 25 arasında yeni zam yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL"

Palandöken, bu durumun kabul edilemeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kimsenin vatandaş ve ekonomi üzerinden fırsatçılık yapmasına müsaade edilmemeli. Denetimler yapılıyor fakat fahiş fiyata 4 katına çıkan cezalar da artık caydırıcılığını yitirdi çünkü o cezaları bile birkaç günlük ciro ile ödeyebiliyorlar.

Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük​​​​​​​. Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı."

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