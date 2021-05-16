TESK'ten normalleşme açıklaması: Fatura yine esnafa çıkarıldı

Kademeli normalleşme adımları açıklandı. Bazı işletmelerin kapıları, 1 Haziran'a kadar müşterilerine kapalı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken bu kararı eleştirdi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 16.05.2021 - 16:51

TESK'ten normalleşme açıklaması: Fatura yine esnafa çıkarıldı

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın bir yılı aşkın süredir uygulanan tam ve kontrollü kapanma süreçlerinden olumsuz etkilendiğini belirtti.

"Yeni kademeli normalleşme sürecinde yine fatura 415 meslek dalında çalışmakta olan 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarlar ile çalışanlarına çıkarıldı" dedi.

Palandöken, "Bu saatten sonra esnafın yarasına merhem olacak şekilde karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların fazinin yıl sonuna kadar ertelenmesi kaçılnılmaz oldu" ifadesini de kullandı.

Ulaştırma sektörüne yönelik kısıtlamalara da değinen Palandöken, şunları kaydetti:

"Havayoluna hiçbir kısıtlama getirilmezken şehir içi ve şehirler arası toplu ulaştırma araçlarına yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma kısıtlaması getirilmesi esnafımızın artık taşıyacağı bir yük değildir. Bu kesimde hizmet veren esnafımıza KDV ve ÖTV'den arındırılmış ticari akaryakıt verilmeli ve özel olarak desteklenmelidir."

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