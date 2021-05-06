TESK'ten "sahte kampanya" uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan "Anneler Günü"nün bu yıl da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle buruk geçtiğini ifade etti.



Salgına yönelik tedbirler kapsamında yalnızca çiçekçi esnafının 8-9 Mayıs günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde açık olacağına işaret eden Palandöken, kısıtlamalar nedeniyle vatandaşların "Anneler Günü" alışverişi için internet üzerinden satış yapan yerlere yöneldiğine dikkati çekti. Palandöken, şunları kaydetti:



"Yılın her döneminde indirim adı altında reklam ve pazarlama yapan bazı internet firmalarına bu Anneler Günü'nde de gün doğmuş oldu.

Vatandaşlarımız özellikle bu dönemde sahte ve şişirme internet kampanyalarına karşı çok daha dikkatli olmalı.

Piyasanın tekelini eline alan bu firmaların kampanyalarının gerçekliğine karşı gerekli denetimler mutlaka yapılmalı. Sahte reklam ve duyurulara fırsat verilmemeli."

