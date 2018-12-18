Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların, brüt asgari ücretin yüzde 34,5'ine denk gelen sigorta primlerini ödemekte güçlük çektiğini belirterek, "Esnafımızın durumu göz önüne alınarak sigorta primlerinin yüzdesi aşağı çekilmeli." ifadesini kullandı.



Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarın her yıl artan sigorta primlerinin altında ezildiğini kaydetti.



Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarın 2016'da aylık en düşük sigorta prim tutarının 568 lira olduğunu anımsatan Palandöken, bu tutarın geçen yıl 613 liraya, bu yıl da 700 liraya yükseldiğini bildirdi.



Palandöken, esnaf ve sanatkarın, brüt asgari ücretin yüzde 34,5'ine denk gelen sigorta primlerini ödemekte güçlük çektiğinin altını çizerek, "Esnafımızın durumu göz önüne alınarak sigorta primlerinin yüzdesi aşağı çekilmeli. Sigorta primlerinde esnafa sağlanacak kolaylık doğrudan istihdama etki eder. Primler düşerse işsizlik azalır, kayıtlı istihdam artar." değerlendirmesinde bulundu.



Çalışanların yüzde 33,8'inin kayıt altında olmadığını vurgulayan Palandöken, sigorta primlerinin düşürülmesiyle kayıt dışı istihdamın ve işsizliğin önüne geçilebileceğini kaydetti.