Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin yeni yatırımlarla daha fazla büyüyeceğini belirterek, "Ülkemiz ekonomik darbe girişimleriyle karşı karşıya gelse de güçlü ve güvenli bir ülke. Yatırımcıların da bu güvenle birlikte ülkemizle ticaret yapması, yatırımlarda bulunması gerekiyor." ifadesini kullandı.



Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin son dönemde karşı karşıya kaldığı "ekonomik darbe girişimi"yle güçlü bir ülke olarak baş edebileceğini vurguladı.



Başta ABD olmak üzere birçok ülkenin Türkiye'nin yalnız olmadığını ve Türk ekonomisinin yıkılamayacağını gördüğüne dikkati çeken Palandöken, bu durumun "ekonomik tetikçilerin" saldırılarından bir sonuç çıkmayacağının da en önemli göstergesi olduğuna işaret etti.



"KATAR'IN YATIRIM KARARI OLUMLU OLACAK"



Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararına değinen Palandöken, söz konusu paketin gerek ekonomi gerekse uluslar arası siyaset açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi.



Palandöken, Katarın yatırım kararının olumlu sonuçlar doğuracağını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Ekonomi açısından Katar'ın bugüne kadar yaptığı en büyük yatırım olacak 15 milyar doların kısa zamanda sisteme girmesi, döviz kurlarının hızla düşmesine neden olacağı gibi tüm yatırımcıları da olumlu etkileyerek ülkemize daha çok yatırımcı gelmesine sebep olacaktır. 15 milyar dolarlık yatırımla birçok firmanın dövizle sağladığı girdilerin maliyeti azalacak. Daha da önemlisi kurların yüksekliğinin spekülatif olarak geçici bir süreç olduğu herkes tarafından biliniyordu. Bu yüzden hiç kimse yüksek kurlar üzerinden alım yapmak istemiyordu. Bu da ticareti geçici olarak durma noktasına getirmişti. Kurdaki hızlı çıkış aynı hızla indiğinden ticaretteki çarklar yeniden dönmeye başladı. Katar’dan gelecek yatırımla bu çarklar daha da hızlanacaktır."