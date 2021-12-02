Tesla resmen Teksas’a taşındı

ABD’li elektrikli otomobil şirketi Tesla, şirket merkezini resmen Silikon Vadisi'nden Austin, Teksas dışında yapım aşamasında olan büyük bir fabrikaya taşıdığını söyledi.

Geçtiğimiz gün Tesla, ABD menkul kıymetler düzenleyicilerine sunduğu dosya ile resmileşen taşınma işlemi sonrasında Austin yakınlarındaki Harold Green Road'da "Gigafactory" adı verilen yere taşındı.

Geçtiğimiz ay Tesla’nın yıllık toplantısında CEO Elon Musk, şirketin taşınacağını duyurmuştu.

71 BİN ÇALIŞANIN NE KADARI TAŞINACAK?

Geçen yılın sonundaki ABD düzenleyicisine sunulan raporda Tesla’nın, dünya çapında yaklaşık 71 bin çalışanı olduğu belirtilirken 2020 yılında şirketin Palo Alto genel merkezinde yaklaşık 10 bin ve Fremont, California'daki fabrikasında 10 bin kişinin çalıştığı aktarılmıştı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan analist Daniel Ives, Ekim ayında Palo Alto'daki 10 bin çalışandan bazılarının Körfez Bölgesi'nden ayrılmak istemeyeceğini, ancak Austin'in düşük yaşam maliyeti nedeniyle büyük bir kısmının ayrılmasını beklediğini söyledi.



TEKSAS'TA ÇALIŞAN BULMAK DAHA UCUZ VE KOLAY



Ives, Tesla'nın pek çok kişiye kalma seçeneği vereceğini düşündüğünü, ancak hamleyi yapmak için %40 ila %50'yi beklediğini söylerken, “Vergileri Kaliforniya ile karşılaştırdığınızda, yolun aşağısındaki vergi teşviklerinin çok büyük olacağına inanıyoruz. Teksas'ta çalışan bulmak çok daha ucuz ve daha kolay" diye konuştu.



Elon Musk, geçtiğimiz yıl corona virüs pandemisinin başlangıcında Fremont'taki fabrikanın yeniden açılması konusunda California, Alameda County'deki sağlık yetkilileriyle çıkan bir anlaşmazlığın ardından harekete geçeceğini aktarmıştı.



Musk, ikametini Kaliforniya'dan kişisel gelir vergisinin olmadığı Teksas'a taşıdığını söylemişti.