Tesla, Toyota'yı geçerek en değerli otomobil üreticisi oldu

ABD merkezli, elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları üreticisi Tesla, rakibi Toyota'yı geride bırakarak, piyasa değeri bazında 'dünyanın en değerli otomobil üreticisi' ünvanına sahip oldu.



Bu gelişmeyle birlikte Tesla şirketinin toplam değeri 190 milyar doları geçti ve Japon otomobil devi Toyota'yı geride bıraktı.



VİDEO: ELON MUSK, SÖZ VERDİĞİ OTOMOBİLİ SATIŞA ÇIKARDI-2019

500 BİN ARAÇ ÜRETİYOR

Reuters'ın haberine göre, Tesla'nın hisselerindeki ani yükseliş, konuyu takip eden uzmanların dikkatini çekti. Yılda yalnızca 500 bin araç üreten şirket, bundan sonraki çeyrekte de aynı ivmeyle yükselmeye devam ederse, ilk kez 4 çeyrek boyunca yükselişini sürdürmüş olacak.



Tesla'nın hisse senetleri corona virüs salgını sonrası durgunluk belirtileri gösteren ABD ekonomisi ve borsalarında yükseliş gösteren ender firmalardan olmuştu.



Tesla'nın ardından dünyanın en değerli ikinci otomobil firması konumuna gerileyen Toyota, Tesla firmasının genel merkezi ve üretim yeri olan ABD Kaliforniya'daki dev fabrikanın önceden sahibi konumundaydı. Elon Musk yaklaşık 10 sene önce bu fabrikayı Toyota'dan satın almış, Japon otomobil devi ise Tesla'ya milyon dolarlık yatırım yaptıktan sonra elindeki hisseleri satarak kazanç elde etmişti.