Tesla’dan rekor araç satışı

Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla, 2021 yılının ilk çeyreğinde rekor teslimat gerçekleştirerek 184 bin 400 araç teslimi gerçekleştirdiğini açıkladı.



Şirket performans analistleri tarafından ilk çeyrek tahminlerinin daha öne 169 bin 500 araç olduğu hatırlatılırken şirketin başarısında Çin pazarının etkisi olduğu belirtildi.



Tesla tarafından yapılan açıklamada, ilk çeyrek itibarıyla 180 bin 338 araç üretildiği bildirilirken aynı dönemde 184 bin 800 araç teslim ediliğinin altı çizildi.



2020’nin son çeyreğinde de 180 bin 570 araç teslim ettiğini açıklayan Tesla, araç teslimatındaki beklentinin üzerindeki durumun Çin'deki Model Y'nin beklenenden daha yüksek satması olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Elon Musk, Bitcoin ödemesiyle Tesla otomobil satışı yapılacağını söylemişti.



Musk, ABD'de başlayan uygulamanın bu yıl içerisinde başka ülkelerde de geçerli olacağını bildirmişti.