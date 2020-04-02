THK 11 uçağını satacak

Türk Hava Kurumu, sahip olduğu 11 uçağı satılığa çıkardı. Satış 13 Nisan'da ihale usulü yapılacak.

Anadolu Ajansı 02.04.2020 - 10:33

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Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı envanterinde bulunan 11 uçağın satışı yapılacak.

Kurumun konuya ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum envanterindeki 11 "M-18 A/B Dromader uçağı"nın ve depoda bulunan formlu/formsuz malzemelerinin satışı, 13 Nisan Pazartesi günü saat 14.30'da belli istekliler arasında ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları tekliflerini ihale gün ve saatine kadar kuruma verecek.

Talipliler, söz konusu uçakları, Etimesgut Meydan İşletme Biriminde mesai saatleri (07.30-16.30) arasında görebilecek.

Şartname bedeli 500 lira olarak belirlendi.

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