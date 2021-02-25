THK, 6 kentteki taşınmazlarını satışa çıkardı

Türk Hava Kurumu (THK), Denizli, Bursa, Yalova, Aksaray, Kocaeli ve Düzce'deki bazı taşınmazlarını ihaleye çıkardı.

Anadolu Ajansı 25.02.2021 - 13:21

THK, 6 kentteki taşınmazlarını satışa çıkardı

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THK'nin Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Denizli'nin Pamukkale, Bursa'nın  Osmangazi ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçelerinde bulunan 3 konut satılacak. 

Aksaray'ın merkez ilçesinde bulunan 1254 metrekarelik arsa, Kocaeli'de arsa paylı taşınmaz, Düzce'de bulunan 4 dükkan ve arsa ile kargir hamam ve pasaj vasıflı taşınmazın da satışı yapılacak. 

İhaleler, "www.winvestate.com" adresindeki e-teklif sistemi üzerinden elektronik teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

Şartname, aynı internet sitesinden e-şartname olarak temin edilebilecek.

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