Türk Hava Yolları (THY), 17- 26 Ağustos tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı tatilinde 2 milyon 340 bin 448 yolcuya hizmet verdi.



THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu bayram gerçekleştirdiğimiz 15 bin 48 uçuşta yalnızca 2 milyon 340 bin 448 yolcumuzu taşımadık. Biz aynı zamanda milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik. Türkiye için çalışmaktan, anlam taşımaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

