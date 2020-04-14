THY dış hat seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları(THY), tüm dış hat uçuşların 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulduğunu bildirdi.

ntv.com.tr 14.04.2020 - 12:22

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SON DAKİKA: THY'nin iç hat seferleri 20 Nisan'a kadar durduruldu

SON DAKİKA: THY'nin iç hat seferleri 20 Nisan'a kadar durduruldu

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, iç hat uçuşlarının daha önce alınan kararda olduğu gibi 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yeni corona virüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."

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