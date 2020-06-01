THY iç hat seferlerini 4 Haziran'dan itibaren yeni illerle artıracak

SON DAKİKA HABERİ: THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugün 5 ille başladığımız iç hat seferlerimizi, 4 Haziran'dan itibaren yeni illere seferler ile genişleteceğiz. Kısa sürede 4 Haziran'dan geçerli tarifemizi web kanallarımızdan açıklayacağız" açıklaması yaptı.

ntv.com.tr 01.06.2020 - 17:36

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