THY, Irak'ta Süleymaniye seferlerini yeniden başlatıyor

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, Süleymaniye seferlerine başlanılacağını açıkladı.



Yahya Üstün X hesabından yaptığı açıklamada, seferlerin haftanın 7 günü düzenleneceğini belirtti. Üstün "Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



THY, 2023 Nisan başında Süleymaniye'ye seferleri durdurma kararı almıştı.