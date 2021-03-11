THY İstanbul-Batum uçuşları yeniden başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart 2020'de askıya alınan İstanbul-Batum seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.

Anadolu Ajansı 11.03.2021 - 16:00

THY İstanbul-Batum uçuşları yeniden başladı

İlişkili Haberler

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık

THY Tiflis Ofisi'nden alınan bilgiye göre, THY, Batum'a yönelik uçuşlarını Mart 2020'de askıya almıştı.

İstanbul-Batum seferleri, dün Batum Uluslararası Havalimanı'na inen THY uçağı ile yeniden başladı.

Gürcistan hükümetinin şubatta aldığı karara göre, Türk vatandaşları, aşı raporu getirmeden sadece negatif PCR test sonucuyla Gürcistan'a giriş yapabiliyor.

Ülkeye sadece negatif PCR testi ile girebilen yabancılar, 3'üncü gün bir kez daha Covid-19 testi yaptırmak zorunda.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...