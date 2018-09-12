Türk Hava Yolları (THY) pilotlarına zam yapmaya hazırlanıyor.



Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) üyelerine yolladığı mektupta, “Sendikamız, THY Yönetim Kurulu'nun tarafımıza gönderdiği pilotlara ilişkin maaş zam teklifini, olumlu karşılamaktadır” dedi.



Hava İş’ten edinilen bilgilere göre, yazılı bildirimde belirtilmeyen zam oranı yaklaşık yüzde 30 düzeyinde olacak. Türk Hava Yolları'nda 30 Haziran itibarıyla toplam 4 bin 574 pilot ve pilot adayı bulunuyor.



"MAAŞ ZAM TEKLİFİNİ OLUMLU KARŞILIYORUZ"



Hava-İş’in üyelerine yaptığı bildirimde dikkat çeken ifadeler şöyle:



“Havacılık sektörü son dönemde, sadece ülkemizde değil, global bir sorun olarak, Asya başta olmak üzere tüm dünyada, uçak edinimleri, filo modernizasyonları ve sektörün hızlı büyümesi gibi nedenlerle, pilot ihtiyacını karşılayamamakta, pilot üyelerimize transfer teklifleri gelmektedir. Eğer pilot üyelerimiz kaybedilirse ve uçaklar yerde kalmaya başlarsa, başta ülkemiz olmak üzere her birimdeki Sendika üyelerimiz doğrudan olumsuz etkilenecek ve silsile halinde maddi sorunlar birbirini takip edecektir. Pilot ihtiyacını karşılamak görevimiz olmamakla birlikte, üyelerimizi kaybetmeyerek maddi manevi olası sıkıntılardan korumak aslî vazifelerimizdendir. Sendikamız, tüm üyelerimiz ve üyelikten ayrılan tüm Ortaklık çalışanları, yaşanması muhtemel maddi-manevi zorluklar karşısında, her zaman olduğu gibi, bu sıkıntıyı da bertaraf edebilmek için Milli bir duruş sergilemek ve birlik olmak durumundadır. Çünkü bu sıkıntı sadece pilot üyelerimizi değil, hem tüm üyelerimizi hem de Ülkemizi olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple, Sendikamız, THY Yönetim Kurulu'nun tarafımıza gönderdiği pilotlara ilişkin maaş zam teklifini, olumlu karşılamaktadır. Pilot üyelerimiz için yapılan bu iyileştirme zammı, kesinlikle onları diğer üyelerimizden üstün veya ayrıcalıklı olduklarından değil, sadece pilot üyelerimizin kaybını engelleyebilmek adına yapılan bir iyileştirmedir. Sendikamız nazarında hiçbir üyemizin, diğer bir üyemize üstünlüğü veya farklılığı söz konusu değildir.”

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