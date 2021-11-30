THY seferlerine fırtına engeli

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. THY, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerde aksama yaşandığını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 12:58 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 13:28

THY seferlerine fırtına engeli

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Türk Hava Yolları (THY) 'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" dedi.

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