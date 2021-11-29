THY seferlerine lodos engeli

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar şiddetli lodos nedeniyle iniş yapamayarak pisti pas geçmek zorunda kaldı. THY'nin 6 uçağı İstanbul'a inemedi, 5 sefer Ankara'ya biri İzmir'e yönlendirildi.

Haberler - DHA 29.11.2021 - 15:12

THY seferlerine lodos engeli

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Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu

Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu

Meteorolojik uyarıların ardından İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisi arttıran şiddetli lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar şiddetli lodos nedeniyle piste pas geçti. THY'nin 6 uçağı İstanbul'a inemedi, 5 sefer Ankara'ya biri İzmir'e yönlendirildi.

Şiddetli lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY)'nin İzmir, Ercan, Ankara, Vieana, Varşova, Minsk, Budapeşte, Antalya, New York uçakları İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayarak pisti pas geçerken, bazı uçaklar ise havada tur atmaya başladı.

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