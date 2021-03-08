THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, salgın döneminde sivil havacılık konusunda açıklamalarda bulundu.

Aycı özetle şunları söyledi;

"Pandemi sürecinde havacılık sektörü en çok etkilenen sektörlerden oldu. Yasaklar, kısıtlamalardan dolayı tarihin en zor yılını havacılık sektörü geride bıraktı.



Hem 2020'nin değerlendirmesini yapmak, dünyada neler oldu biz ne yaptık görmek lazım diye açıklamalarımızı yapacağız. 2021'in yılını da konuşacağız. Pandemi döneminde güçlü THY, belirsizliklere rağmen tüm rakiplerinden olumlu ayrışmıştır. Ben tüm çalışanlarımızı bu başarıdan dolayı kutluyorum. Tüm Bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. İş ortaklarımızı da unutmuyorum. Tüm iş ortaklarımıza, isimsiz kahramanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Havayolları şirketleri dünyada nakit destekler aldı. Buna rağmen işten çıkarmalar gerçekleştirdiler. Devletimizden nakit destek almadan, çalışanlarımızı işten çıkarmadan diğer şirketlerden farklı bir duruş sergiledik. Kargo teşkilatımız en hızlı ve en çok büyüyen kargo teşkilatı oldu.

Krizi fırsata çevirmenin tarifini yeniden yaparak bunu kargoyla hayata geçirdik. Pazar payımızı yüzde 5'e getirerek dünyada 6. sıraya yükselmeyi başardık."