THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya Japonya Devlet Nişanı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından "Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı Yüce Kordonu" ile taltif edildi.



Tören Çırağan Sarayı'nda yapıldı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, ekonomi ve kültürel alandaki işbirliği nedeniyle İlker Aycı'ya "Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" nı takdim etti.



Japonya Devlet Nişanı verilen altıncı Türk olan Aycı "Türk-Japon ilişkilerine elimden gelen tüm gayreti göstereceğime söz veriyorum" dedi.