Türk Hava Yolları ile Hava İş Sendikası arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, bugün imzalanan anlaşma ile sona erdirildi.



Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası’nda düzenlenen imza törenine Türk Hava Yolları ve Hava İş Sendikası’ndan birçok yetkilinin katılımı gözlendi. Sözleşme, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile Hava İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal tarafından imza altına alındı.



İmzalanan 3 yıl süreli anlaşma çercevesinde personel maaşlarına; 2019'un birinci 6 ayı için enflasyon + yüzde 2, ikinci 6 ayı için enflasyon + yüzde 1,5, 2020'nin ilk 6 ayı için enflasyon + yüzde 2, ikinci 6 ayı için enflasyon + yüzde 1,5, 2021'in ilk ve ikinci dönemleri içinse enflasyon + yüzde 1 oranlarında zam yapılması kararı alındı. Ayrıca, seyyanen net 5.000 TL tutarında da ödeme yapılmasına karar verildi.



Uçucu personelin mevcut haklarının iyileştirilmesine yönelik taraflarca sürdürülen kapsamlı çalışmaların da sonuçlandırılması hedefleniyor.

AYCI: BU AİLENİN HER FERDİNİ MEMNUN ETMEK BOYNUMUZUN BORCU



Atılan imzalar sonrası sözleşmeyle ilgili konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı; “Türk Hava Yolları, bu toprakların en geniş istihdam kapasitelerinden birine sahip. Ülkemizin kalkınma ve gelişiminin en önemli itici güçlerinden biri olan markamız büyüdükçe Türkiye’miz, coğrafyamız, bölgemiz ve geleceğimiz de büyüyor. Markamızı büyüten en önemli faktör ise hiç şüphesiz gece gündüz demeden, bu milli duyarlılıkla çalışan büyük Türk Hava Yolları ailesinin çok kıymetli çalışanları. Çalışma şartlarından memnun her bir emek sahibinin kurum aidiyetini daha da artıracağına ve son tahlilde en küçük unsurunu teşkil ettiği motivasyon zincirinde diğer unsurları da pozitif etkileyerek, büyük başarıya mutlak surette ulaşacağına olan inancımızla, bu ailenin her bir ferdini memnun etmek boynumuzun borcu diyor ve inşallah yeni evimiz İstanbul Havalimanı’nda daha nice büyük başarılara hep birlikte imza atacağımızın sonsuz inanç ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.



Hava İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ise, “Üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi bizim asli vazifemiz. Bu noktada direkt muhatabımız olan Türk Hava Yolları yetkililerinin bizlerle aynı hassasiyete sahip olması ve aynı duyarlılıkla duruş sergilemesi bizim için son derece önemliydi. Sendikamız ve Türk Hava Yolları yetkilileri arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini bu karşılıklı hassasiyetten hareketle, ortak memnuniyet paydasında sona erdirip, bugün imza altına almış olmaktan büyük mutluluk duyuyor, toplu iş sözleşmemizin tüm taraflara hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

