Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından bazı medya kanallarında yer alan "seçim öncesi kasıtlı sefer iptalleri yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İDO'DAN 23 HAZİRAN DÜZENLEMESİ

Üstün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4 bin 939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz. Yer alan iptal haberleri doğru değildir.

Bazı uçuşların birleştirilmesi söz konusu olmuştur, hiçbir misafirimizin mağduriyet yaşamaması için tüm önlemler alınmaktadır. Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi operasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

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