THY'den bilet ücreti iadesine ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY) corona virüs salgını nedeniyle yurtdışı uçuşlarının tamamını yurtiçi seferlerinin ise büyük bir kısmını iptal etti.

İptal edilen seferlerin bilet ücreti iadesine ilişkin şirketten bir açıklama geldi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle dünya genelinde birçok havayolunun seferlerini iptal ettiğini hatırlattı.

Ekşi, bilet ücreti iadeleri için de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yönetmeliğini hatırlatarak ödemelerin yasak kalktıktan 2 ay sonra yapılabileceğini kaydetti.

Ekşi, bilet değişikliği ve açığa alma işlemlerinin ücretsiz yapıldığını da sözlerine ekledi.