THY'den bilet ücreti iadesine ilişkin açıklama

02.04.2020 - 15:01 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 15:10
Türk Hava Yolları (THY) corona virüs salgını nedeniyle yurtdışı uçuşlarının tamamını yurtiçi seferlerinin ise büyük bir kısmını iptal etti.
İptal edilen seferlerin bilet ücreti iadesine ilişkin şirketten bir açıklama geldi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle dünya genelinde birçok havayolunun seferlerini iptal ettiğini hatırlattı.
Ekşi, bilet ücreti iadeleri için de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yönetmeliğini hatırlatarak ödemelerin yasak kalktıktan 2 ay sonra yapılabileceğini kaydetti.
Ekşi, bilet değişikliği ve açığa alma işlemlerinin ücretsiz yapıldığını da sözlerine ekledi.
Bilindiği gibi havayolları #COVID19 salgını sebebi ile seferlerini zorunlu İPTAL etmektedirler.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 2, 2020
İptal edilen seferlere ait bilet ücretleri @SHGM Yönetmeliğine göre UÇUŞ YASAKLARI KALKTIKTAN 2 AY SONRA ödenebilecektir.
Bilet değişikliği ve açığa alma ücretsiz yapılmaktadır. https://t.co/4OzZUn1GKs