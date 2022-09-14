THY'den çalışanlarına ikramiye müjdesi (THY ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiye tutarı ne kadar?)

Türk Hava Yolları (THY) iştirak şirketlerinde ve diğer görevlerde çalışan personellere ikramiye yatırılacağını açıkladı. THY'den yapılan bu açıklama sonrasında ikramiyelerin ne zaman, hangi gün yatırılacağı merak ediliyor. Peki, THY ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiye tutarı ne kadar?

Haberler 14.09.2022 - 15:47

THY'den çalışanlarına ikramiye müjdesi (THY ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiye tutarı ne kadar?)

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(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele ikramiye verileceğini bildirdi. 

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla birlikte, ikramiyelerin tutarını ve hangi tarihlerde hesaplara yatacağını açıkladı.

THY İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Üstün açıklamasında, "Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz." sözleriyle ikramiyelerin tutarını duyurdu.

THY'den çalışanlarına ikramiye müjdesi (THY ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiye tutarı ne kadar?) - 1

THY İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Üstün açıklamasının devamında THY ikramiyelerinin hangi tarihlerde hesaplarda olacağını belirtti ve ödemelerin eylül ayı sonunda çalışanların hesaplarında olacağını açıkladı.

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