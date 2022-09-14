THY'den çalışanlarına ikramiye müjdesi (THY ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiye tutarı ne kadar?)

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele ikramiye verileceğini bildirdi.



Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla birlikte, ikramiyelerin tutarını ve hangi tarihlerde hesaplara yatacağını açıkladı.

THY İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Üstün açıklamasında, "Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz." sözleriyle ikramiyelerin tutarını duyurdu.

THY İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?



Üstün açıklamasının devamında THY ikramiyelerinin hangi tarihlerde hesaplarda olacağını belirtti ve ödemelerin eylül ayı sonunda çalışanların hesaplarında olacağını açıkladı.