THY'den Çin seferleri açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Çin seferlerini azaltıyor.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin uçuşlarıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.
ÜCRETSİZ BİLET DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI
Ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih/parkur değişiklik taleplerinizle ilgili olarak resmi site üzerinden, çağrı merkezlerimizden ya da yetkili Satış Ofislerimizden gerekli destek sağlanacaktır."
VİDEO: ÇİN'DEN TAHLİYE OPERASYONU BAŞLIYOR