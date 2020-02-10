THY'den Güney Avrupa yolcularına özel fırsat

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi THY, İstanbul ve Ankara'dan; Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz ve Malta’daki 24 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.



Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, Türkiye çıkışlı uçuşlarda, 20 Şubat'a kadar satın alacakları biletler ile 24 Şubat - 20 Mayıs arasında her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecekler.

