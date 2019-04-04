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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'na taşınma süreciyle ilgili açıklama yaptı.



Aycı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Taşınmanın yüzde 25'i tamamlandı. Şimdi büyük göçün en büyük adımını atacağız. 5 Nisan gece 03.00'te başlayacak büyük adımla birlikte 45 saatte taşınmayı tamamlayacağız. Taşınma sürecinde ortalama 4 kilometre içinde her olaya müdahale edebileceğiz. Basın Ekspress yolu en kritik atardamarı oluşturuyor. Buranın kapatılması mümkün olacak, bu sayede biz de taşınmayı en büyük süratle gerçekleştireceğiz.

"BÖLGEDE İŞİ OLAN DAHA ERKEN HAREKET ETSİN"

Alternatif yollarla buraların beslenmesi ile ilgili planlar hazırlandı. Lütfen kıymetli İstanbullular, bu süreç içerisinde Basın Ekspress yolunun alternatif yollarını kullanarak, trafikte zorluklar yaşamayın. Bu bölgede işleri olanları biraz daha erken hareket etmeye davet ediyorum.



Yeni destinasyonları İstanbul'a kazandıracağız.Önümüzdeki dönemde yeni havalimanında yeni hikayeleri yaşamak ve yaşatmak üzere sizleri İstanbul Havalimanı'na bekliyoruz."

Taşınmanın maliyeti hakkında konuşan Aycı, "Net bir rakam vermek doğru olmaz, halka açık bir şirketiz. Kamuoyunun merak ettiği kısımları aydınlatacağız" diye konuştu.

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